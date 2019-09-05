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السكك الحديد تعلن تأخيرات قطارات الخميس

10:13 ص الخميس 05 سبتمبر 2019
السكك الحديد تعلن تأخيرات قطارات الخميس

تأخيرات قطارات

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم /الخميس/ نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 35 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 35 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 30 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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تأخيرات قطارات هيئة السكك الحديدية نظم الإشارات تطوير السكك الحديد

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