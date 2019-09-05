حدث ليلاً| تفاصيل جديدة حول الهارب محمد علي.. وأسباب ارتفاع أسعار الذهب

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"صُدمت من تصرفاته المسيئة".. والد الهارب محمد علي يكشف تفاصيل جديدة عن ابنه وحجم ثروته

استضاف الإعلامي أحمد موسى، الكابتن علي عبد الخالق، بطل العالم سابقًا في كمال الأجسام، ووالد الهارب محمد علي.

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"سُمعتنا راحت".. والد الهارب محمد علي باكيًا على الهواء من تصرفات نجله المسيئة

بكى الكابتن علي عبد الخالق، بطل العالم سابقًا في كمال الأجسام، على الهواء، بسبب تصرفات نجله الهارب محمد علي، خلال لقائه مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى.

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"ما أسباب ارتفاع أسعار الذهب؟".. "شعبة المجوهرات" تُجيب

كشف الدكتور وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب.

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"كان سايق ومعاه صاحبه".. محامي الأسرة يكشف تفاصيل وفاة عبدالله محمد مرسي

قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي، إن فريق من النيابة العامة انتقل إلى مستشفى الواحة في منطقة حدائق الأهرام، للتحقيق في وفاة الأبن الأصغر لـ"مرسي"، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

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"قدوة ومثل".. محافظ البحر الأحمر يرتدي زي عمال النظافة و"يكنس الشارع"

فوجئ العاملين بحي الملاحة 1 بمدينة الغردقة باللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الأربعاء، مرتديًا زي عمال النظافة، ويشارك في حملة لنظافة الحي وذلك لإعطاء مثل وقدوة للأهالي فى بذل الجهد لنظافة البيئة التى يسكن بها، وأن العمل لا يُنقص من صاحبه شيء.

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سناء تطلب الخلع: "هددني بالزواج بأخرى بسبب طاجن تورلي"

أقامت "سناء. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في الزنانيري، طالبت فيها بخلع زوجها وقالت إنه "هددها بالزواج بأخرى" لكونها لا تجيد تحضير "التورلي".

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"القومي لحقوق الإنسان": منظمات خارجية تروج لأكاذيبها عبر 190 مكتبًا حول العالم

قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الملتقى الـ13 لمنظمات المجتمع المدني، كان ملتقى للجمعيات الأهلية نحو التنمية المستدامة وأهدافها.

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متحدث "الوزراء": تطوير شامل لمنظومة الجمارك خلال 3 سنوات -فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل ما يخص الشحنات الواردة إلى المواني منذ وصولها وحتى الإفراج عنها تم أخذها في الاعتبار من أجل الوصول إلى هدف واحد وهو تبسيط الإجراءات وتسريعها.

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"ليس لدينا سقف في العلاج".. "التأمين الصحي الشامل" تكشف عن مزايا المنظومة الجديدة

قال الدكتور محسن جورج، المستشار الفني باسم هيئة التأمين الصحي الشامل، إن الفرق بين التأمين الصحي السابق والتأمين الشامل.

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الصين: محادثات تجارية مع الولايات المتحدة في واشنطن الشهر المقبل

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن محادثات تجارية مع الولايات المتحدة ستجرى في واشنطن في أكتوبر المقبل.

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الأمم المتحدة: 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن يواجهون خطر الموت

حذرت الأمم المتحدة من وفاة 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن، إن لم يتوفر التمويل اللازم لعلاجهم.

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البرلمان البريطاني يرفض دعوة جونسون لإجراء انتخابات مبكرة

رفض المشرعون البريطانيون الأربعاء دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر.

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مفوضة حقوق الإنسان تنتقد سياسات الولايات المتحدة المتعلقة باللجوء

انتقدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيلي باشيلت، سياسة الولايات المتحدة المتعلقة باللجوء.

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