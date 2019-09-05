بدء الطعون على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية.. اليوم

كتب - محمود مصطفى:

يبدأ الأزهر الشريف، صباح اليوم الخميس، تلقي طعون على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، ولمدة 15 يومًا.

وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إن قطاع المعاهد أتاح للمرة الأولى تقديم الطعون بالإدارات التعليمية للمرة الأولى تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق.

وأضاف عبدالعظيم، في تصريحات سابقة لمصراوي، أنه يحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها، مقابل سداد الرسوم، وهي 100 جنيه فقط، يستردها حال الحصول على أي درجات إضافية.

وأشار رئيس كنترول الشهادة الثانوية إلى أن الطالب يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بدءًا من الثامنة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا، وفقًا للجداول المعلنة من قبل المناطق الأزهرية، وتقديم الطعون على المواد التي يرغب في التظلم عليها، مقابل تسديد الرسوم المستحقة.

ولفت عبدالعظيم إلى أنه يحق للطالب بنفسه أو من ينوب عنه في تقديم طعن على مواد الثانوية الأزهرية، مصحوبا بإيصال سداد الرسوم، إلا أن الاطلاع على ورقة الإجابة يكون للطالب بنفسه، ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحابه الهاتف المحمول، أثناء الاطلاع.

وكشف رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية أنه يحق للطالب الطعن على المادة مرة واحدة فقط، يطلع بعدها على ورقة إجابته، يكتب بعدها تقرير أنه تعرف بنفسه على ورقة إجابته.

وقال أحمد عبدالعظيم إن نتيجة الطعن على المواد تظهر بعد 15 يومًا من تاريخ الاطلاع على ورقة الإجابة، وحال حصول الطالب على درجات بعد ظهور نتيجة التظلم، يتوجه إلى مقر المنطقة الأزهرية، لاسترداد مبلغ الطعن ومعه إيصال الرسوم.

ونوه رئيس كنترول الشهادة الثانوية إلى أنه حال تعذر المنظومة الإلكترونية للتظلم، يحق للطالب التقدم بطلب للتظلم بمقر الكنترول الرئيسي بالقاهرة، لافتًا إلى أنه متاح لولي الأمر التعرف على ورقة الإجابة، حال تعذر الطالب، مع أخذ إقرار عليه بعدم التعرف مرة أخرى.

واعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، أمس الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الثانوية الأزهرية وشعبة العلوم الإسلامية، للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 74.31%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 87.10%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 82.97 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 52584 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية 100%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.​