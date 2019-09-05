تستمر 10 أيام.. بدء أعمال صيانة كوبري الجيزة المعدني اليوم

كتب - أسامة عبد الكريم:

تبدأ محافظة الجيزة، اليوم الخميس، إجراء أعمال إصلاح وصيانة بكوبري الجيزة المعدني (نزلة الرمد)، وتستمر لمدة 10 أيام.

ذكرت المحافظة أن أعمال الصيانة تأتي في إطار الإجراءات المتخذة لرفع المعوقات وتوفير السيولة المرورية اللازمة، خاصةً مع بدء العام الدراسي على أن تنتهي الأعمال يوم الأحد 15 سبتمبر.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ الأعمال ليلاً بدءًا من الساعة 12 صباحًا، وحتى الساعة 6 صباحًا لعدم إعاقة الحركة المرورية عدا أيام الجمعة والسبت، إذ يستمر العمل على مدار 24 ساعة مع غلق جزئي لنزلة الرمد، والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات.

من جانبه، أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أنه سيتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بالجانب الأيمن من نزلة الرمد اتجاه كوبري عباس لمدة 5 أيام والمرحلة الثانية ستكون بالجانب الأيسر من نزلة الرمد في اتجاه كوبري عباس لمدة 5 أيام.

ووجه المحافظ مسؤولي الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير السيولة المرورية خلال تنفيذ الأعمال ونشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال.

وأهابت المحافظة بالمواطنين من المارة وسائقي المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتلافي التكدسات.

يذكر أن المحافظة أجرت عددًا من أعمال الصيانة للكباري خلال الشهور الماضية في إطار المجهودات التي تبذلها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والتسهيل على قائدي السيارات.​