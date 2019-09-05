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الخميس.. عرض "قبل الأوان" على مسرح "الصحفيين"

12:22 ص الخميس 05 سبتمبر 2019
الخميس.. عرض "قبل الأوان" على مسرح "الصحفيين"

نقابة الصحفيين

القاهرة - مصراوي:

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، عرضا مسرحيا بعنوان "قبل الأوان" لفرقة إبداعات المسرحية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة عن زواج القاصرات.

يتناول العرض المسرحي المشكلة من كافة الجوانب وأسباب تفشي هذه الظاهرة، وتدور الأحداث في إطار تراجيدي كوميدي، يشارك في العرض عدد من الشباب والأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين (7) سنوات و(33) سنة.

ومن المقرر أن يتم العرض اليوم الخميس الساعة السابعة مساء بمسرح النقابة بالدور الأرضي.

نقابة الصحفيين عرض قبل الأوان المجلس القومي للمرأة زواج القاصرات
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