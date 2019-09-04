الكنيسة الكاثوليكية: نصلي من أجل الرئيس السيسي لمواصلة التنمية

القاهرة- أ ش أ:

أكد آباء سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق أنهم يرفعون الصلوات إلى الله من أجل مصرنا الحبيبة وقيادتها السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة معاونيه، ليعطيهم الله القوة والقدرة على مواصلة جهود التنمية في كل ربوع البلاد، والحفاظ على أمنها واستقرارها، لتبقى مصرنا الحبيبة بلد الأمن والتنمية، وبلد الاعتدال الديني والفكري لتكون، كما كانت دائما، منارة لكل الشعوب.

وذكر بيان أصدرته الكنيسة الكاثوليكية في مصر، الأربعاء، أن سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة انعقد بالكلية الإكليريكية بالمعادي، بحضور المطارنة والأساقفة، بدعوة من صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك.

وانتخب آباء السينودس الأعضاء الدائمين تحت رئاسة غبطة البطريرك إبراهيم اسحق، واتفق آباء السينودس على أهمية وجود أسقفا للتعليم بالإضافة إلى أساقفة الشباب والمهجر الجاري اتخاذ الإجراءات الضرورية بصددهم، وتدارس الآباءالأمور اللوجستية والقانونية للأساقفة الشرفيين ما يشمل النظام المعيشي لهم وما يمكن اسناده لهم.