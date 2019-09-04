مدير معهد ناصر: نوال السعداوي تلقت الرعاية اللازمة.. وغادرت بناءً على طلبها

كتب - أحمد جمعة ومحمد عاطف:

ردّ الدكتور حازم الفيل، مدير مستشفى معهد ناصر، على ما أثارته الدكتورة منى حلمي، ابنة الكاتبة نوال السعداوي، بشأن مغادرتها المستشفى نتيجة عدم تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

وقال "الفيل" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن الكاتبة الكبيرة نوال السعداوي تلقت الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم حجزها في جناح خاص بناءً على تعليمات وزيرة الصحة والسكان، وكان يتم المرور عليها من الأطباء والتمريض بصفة دورية؛ لمتابعة حالتها الصحية باستمرار.

وأوضح مدير معهد ناصر، أن "السعداوي" هيّ من طلبت مغادرة المعهد، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف لإحضار سيارة إسعاف مجهزة لنقلها إلى منزلها، وقبل خروجها وجهت الشكر للطبيب المعالج لحالتها، ووعدها بزيارتها في منزلها إن طلبت ذلك.

كانت ابنة نوال السعداوي، أشارت إلى أن والدتها تعرضت لكسر في عظمة الفخذ اليسري، وأجرت عملية تركيب مسامير يوم 11 أغسطس الماضي في المستشفى الجوي، وظلت هناك حتى يوم 19 أغسطس.

وقالت إن والدتها طلبت الخروج يوم الأحد الماضي، وأرجعت ذلك إلى "سوء الخدمة، وعدم وجود تمريض يسعفها اذا أرادت شيئا".

لكن عميد معهد ناصر شدد على أن أطقم التمريض كانت حريصة على المرور على جناح "نوال السعداوي" بصفة مستمرة.