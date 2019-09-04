سامح مهران يكشف تفاصيل الدورة الـ26 لمهرجان المسرح التجريبي

محمد عاطف

قال سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، إن نحو 68 دولة تقدمت للمشاركة في الدورة السادسة والعشرين للمهرجان بـ179 عرضا منها 39 دولة أجنبية تقدمت بـ97 عرضا.

وأوضح مهران، في مؤتمر صحفي اليوم بحضور الفنان عصام السيد المنسق العام للمهرجان، ودينا أمين مدير المهرجان، أن الهند هي الأكثر مشاركة بالمهرجان بثمانية عروض، تليها اليونان والبرازيل بـ7 عروض.

وقال مهران: "هذه آخر دورة سأتولى فيها رئاسة المهرجان على أن يتم تسليم المهرجان لجيل آخر من المسرحيين، حتى نحقق مبدأ تداول المناصب لأن الأجيال الجديدة من حقها أن تتطلع إلى تولي هذه المناصب".

وحول سر اختيار المكرمين في المهرجان قال "مهران"، "عرضنا التكريم على الفنان خالد الصاوي إلا أنه اعتذر"، مشيرا إلى اختيار المؤلف محمد أبو العلا السلاموني للتكريم عن مصر.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء محرقة بني سويف، الذي تحل ذكراهم غدا الخميس، ثم عرض فيلم وثائقي حول أهم تفاصيل الدورة السادسة والعشرين للمهرجان.

جدير بالذكر أن المشاركات العربية حتى الآن بلغت 87 عرضًا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيًا، إضافة لعرضين إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية، وستنطلق الدورة السادسة والعشرين يوم 10 سبتمبر وتستمر حتى 19 من الشهر الجاري.