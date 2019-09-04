حدث عالمي.. الحكومة تبحث استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب - محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء؛ لمتابعة الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والسيناريوهات المتعلقة بتنفيذ هذا الحدث المهم، وكذا استعراض إمكانات وخبرات الشركات العالمية المتخصصة لدعوتها لتنظيم حفل الافتتاح.

حضر الاجتماع وزراء: الآثار، والثقافة، والسياحة، والمالية، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف الكبير، واللواء أحمد خليفة، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مسئولي عدد من الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد أسبوع واحد فقط من عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المٌشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة وكافة أجهزتها، بالعمل على اقامة وتنظيم حدث عالمى يليق بافتتاح هذا المتحف الكبير، بحيث يكون مبهراً، ومعبراً عن عراقة مصر وحضارتها، عاكساً لتقدم مصر الحديثة.

قدم اللواء أحمد خليفة، عرضاً حول عدد من الشركات العالمية المتخصصة في إقامة وتنظيم الأحداث والافتتاحات العالمية الكبرى في العديد من المجالات التراثية والثقافية والرياضية، والمقترح دعوتها للمشاركة في تنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

كما قدم اللواء عاطف مفتاح عرضاً، أشار خلاله إلى الخطة الزمنية لإستقدام شركات تنظيم وترويج فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحاً أنها تتضمن توقيتات محددة لإختيار القائمة المختصرة للشركات، وتقديم الدعوة لهذه الشركات للحضور واستلام المعلومات اللازمة، فضلاً عن قيام الشركات المرشحة بزيارة الموقع وتقديم العروض الفنية الأولية، لعرضها على اللجنة الرئيسية لاختيار الأنسب من الشركات وتقديم الملاحظات، كما تتضمن الخطة الزمنية توقيت استعراض العروض النهائية الفنية والمالية، تمهيداً للعرض النهائي على اللجنة الرئيسية لاختيار افضل الفعاليات، والوصول إلى الاختيار والتعاقد مع الشركة الافضل، على أن تبدأ الشركة التى تم اختيارها الاعمال مع بداية عام 2020.

‎ونوه اللواء عاطف مفتاح، إلى قائمة تتضمن عددا من الشركات العالمية التى أبدت الاهتمام بالمشاركة في تنفيذ وتنظيم فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذا المرشحة للترويج لهذه الفعاليات المهمة، بما يحقق الاهداف المرجوة على المستوى العالمي، ويتناسب مع افتتاح حدث بمثل هذا الحجم، يلقى اهتماما من مختلف دول العالم.

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كما استعرض الاجتماع الموقف الخاص بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، والخطوات والإجراءات الجاري اتخاذها لتطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تمت الاشارة إلى المشروعات الخاصة بالطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المتحف، بما يسهم في تيسير حركة الوصول إلى المتحف الكبير والقضاء على أى اختناقات مرورية من الممكن أن تحدث في هذه المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية على أعلى مستوى؛ فيما يتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذى يعتبر حدثا ثقافيا كبيرا يهتم به العالم، ويسهم فى الترويج للسياحة المصرية بشكل كبير.