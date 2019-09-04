"الزراعة": ضبط 27 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة في أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

أكد تقرير تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، بلغ 27 طنا و212 كيلوجراما في 18 محافظة.

وأوضح التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الإسماعيلية، سوهاج"، فضلا عن إدارة التفتيش بالهيئة.

وتم تحرير 96 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.