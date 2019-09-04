مايا مرسي تلتقي سفيرة المرأة والأمن بكندا

كتبت- نور العمروسي:

أشادت الدكتورة مايا مرسي، بالعلاقات القوية مع كندا، وبجهود الحكومة الكندية في ترسيخ مبدأ الحقوق المساواة بين الجنسين،

كما أشادت بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة الكندية في خدمة قضايا المرأة.

وحسب بيان، الأربعاء، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى إعلان مصر البدء في إعداد خطة المرأة والأمن والسلام في هذه المرحلة بالتعاون بين المجلس ووزارة الخارجية المصرية ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام؛ إيمانا بأهمية دور المرأة في هذا الملف.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الإرهاب هو الخطر الذي نواجهه جميعا، وعلينا دور مهم في حماية الوطن، وأشارت إلى برنامج معا في خدمة الوطن الذي أطلقه المجلس، ويعتمد على دمج الراهبات والواعظاتفي التوعية بقضايا المجلس المختلفةفي إطار حملات طرق الأبواب التى يطلقها المجلس بالمحافظات والتى نجحتفي الوصول إلى 10 مليون سيدة على أرض الواقع، موضحة أن المجلس يعمل حالياً على قضية ختان الإناث من خلال العمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر حققت إنجازات مهمة في ملف المرأة لعل أهمها إعلان رئيس الجمهورية تخصيص عاما للمرأة المصرية هو عام 2017، والذى تضمن أيضاً إقرار السيد الرئيس للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وإعلانها كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، واستعرضت محاورها، وشددت على أن هذه الخطوات الهامة كانت بمثابة نقطة تحول في ملف المرأة المصرية .

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي أن أولويات المجلس خلال هذا العام تتمثلفي التمكين الإقتصادي والأمن والسلم ، وفيما يتعلق بوصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار أوضحت وصول المرأة في الحكومة إلى نسبة 25% لأول مرةفي تاريخ مصر، وفى البرلمان وصلت نسبتها إلى 25% خلال الإنتخابات القادمة، فضلا عن تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة، وغيرها من المناصب الهامة.

فيما عبرت السفيرة جاكلين أونيل عبرت عن سعادتها بوجودهافي مصر لحضور ورشة العمل المقامة حول المرأة والأمن والسلم، وأكدت فخرها بمشاركة مصر بهذه المبادرة الهامة من أجل مشاركة خطط العمل الوطنية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتبنى خطوات جديدة نحو مشاركة أكبر للمرأة في مجال الأمن والسلم، وأشادت بجهود الدكتورة مايا مرسيفي ملف النهوض بأوضاع المرأة المصرية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وأنها جهود تدعو للفخر، وأكدت دعمها الكامل لجهود مصرفي إعداد خطة المرأة والأمن والسلم .