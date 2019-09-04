"الأعلى للإعلام" : القنوات التزمت بضوابط الوقت و"البرامج الطبية" الأكثر مخالفة

كتب- مصطفى علي:

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن جميع الشاشات التزمت بالضوابط فيما يخص المواعيد الزمنية، ونأمل أن يستمر الالتزام بباقي الضوابط وأهمها تنوع المحتوى، وتعتبر البرامج الطبية هي الأكثر مخالفة منذ تطبيق الضوابط حتى الآن.

وأضاف شوقي في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة الفنية تتابع البرامج ومدى التزامها بالضوابط المختلفة.