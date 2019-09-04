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    الأعلى للإعلام يعلن مدة برنامج التوك شو بالفواصل

    04:10 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    الأعلى للإعلام يعلن مدة برنامج التوك شو بالفواصل

    الدكتور عصام فرج

    كتب- مصطفى علي:

    قال الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أقر ضوابط التوك شو والبرامج الدينية والرياضية والطبية وناقش الملاحظات وتم الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الاعلانية.

    وتابع فرج في مؤتمر صحفي اليوم أن المجلس قرر النظر في بعض المعايير الخاصة بالبرامج الطبية والتي تتعلق بالشروط الخاصة بمقدم البرامج والطبيب الضيف والمداخلات.

    وقال فرج، إن المجلس قرر مخاطبة المصنفات الفنية بشان ما تم في حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي ومخاطبة نقابة المهن الموسيقية التي اعطت التصريح بالحفل رغما انها الشاكية.

    وتابع فرج: "ماحدث من اختصاص المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية وسيتحرك المجلس عقب رد الجهتين لبحث العقوبة المناسبة".

    عصام فرج المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام برنامج التوك شو

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