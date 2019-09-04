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    الأزهر يبدأ المقابلات الشخصية للراسبين في مسابقة الابتعاث الأحد

    03:10 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    الأزهر يبدأ المقابلات الشخصية للراسبين في مسابقة الابتعاث الأحد

    الأزهر الشريف

    كتب – محمود مصطفى:

    قرر الأزهر الشريف إعادة المقابلة الشخصية لكل من رسب فيها أثناء إجراء المسابقة العامة للإيفاد لعام 2018/2019.

    وقرر الأزهر الشريف، إعادة المقابلة خلال الفترة من الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019، حتى الأربعاء الموافق 11 من الشهر نفسه.

    كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجه ديوان المظالم بالأزهر، بفتح باب التظلمات والشكاوى للمتضررين من نتيجة البعثات الخارجية للعام الدراسي 2018/2019م.

    وشدد على سرعة بحث شكاوى المتظلمين والبت فيها وإخطار المتظلمين بالنتائج بعد عرضها عليه شخصيًا.

    الأزهر الشريف المقابلة الشخصية المسابقة العامة للإيفاد

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