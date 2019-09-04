محافظ القاهرة: 600 مليون جنيه دعمًا من صندوق تطوير العشوائيات للعاصمة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أهمية دور جهاز صندوق تطوير العشوائيات في دعم محافظة القاهرة على مدار السنوات الماضية في إقامة العديد من المشروعات على أرض المحافظة لتطوير القاهرة والتخلص من المناطق العشوائية سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة غير المخططة والتي ساهمت بصورة كبيرة في القضاء على عدد من المناطق العشوائية بالقاهرة وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، ناقش عبدالعال، خلال الاجتماع مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بحضور نواب المحافظ ومسئولي المحافظة والصندوق، احتياجات المحافظة لتطوير القاهرة والمناطق العشوائية بها خلال خطة عام (2019 - 2020) والتي تقوم على محورين أساسيين بتطوير وتأهيل الطرق والحارات، وتحسين حياة المواطنين باستكمال كافة الخدمات اللازمة والاحتياجات الضرورية، وعمل مشروعات خدمية بالمناطق غير المخططة، مؤكدًا أن أعمال التطوير بالقاهرة تشمل كافة أحياء القاهرة بلا استثناء وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وأعلن المحافظ، أن صندوق تطوير العشوائيات وافق على دعم المحافظة بمبلغ 600 مليون جنيه لتنفيذ خططها لتطوير القاهرة خلال العام المالي (2019 - 2020) من خلال الرؤية الجمالية الشاملة للمدينة، وتنفيذ مشروعات تعبر عن احتياجات المواطنين داخل المناطق العشوائية.

​وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والصندوق للإشراف على المشروعات ومتابعة تنفيذها طبقًا لمواصفات الجودة وجداول المواعيد المقررة.