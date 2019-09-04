فرج عامر: الأسواق العربية والأفريقية واعدة أمام صادرات الأدوية المصرية

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية القضايا التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ملف صناعة وتصدير الدواء المصري خلال اجتماعه مع وزاء (الصحة والسكان - التجارة والصناعة - قطاع الأعمال العام).

وأشاد عامر، في بيان، اليوم الأربعاء، بتأكيد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي ملف صناعة وتصدير الدواء اهتمامًا كبيرًا وتعمل من أجل تبنّى وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية وأن هناك ضرورة للاستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي خاصة في ضوء ما يتمتع به الدواء المصري من جودة وتنافسية في السعر، مما يؤهله للمنافسة بقوة في سوق الدواء العالمية.

وطالب المهندس محمد فرج عامر، وزراء (الصحة والسكان - التجارة والصناعة - قطاع الأعمال العام)، بالإسراع في تنفذ خطط وبرامج الحكومة لتشجيع ودعم صادرات المستحضرات الدوائية ومواجهة التحديات التي تواجه التوسع في تصدير الدواء المصري، مؤكدًا وجود أسواق واعدة أمام صادرات مصر من الأدوية وفي مقدمتها الأسواق العربية والأفريقية.