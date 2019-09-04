افتتاح الجناح المصري بمعرض إندونيسيا للكتاب

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كتب- محمد عاطف:

افتتح السفير عمرو معوض، سفير مصر بجاكرتا، وأنيس باسويدان، محافظ جاكرتا، اليوم الأربعاء، الجناح المصري بمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب، الذي تشارك به مصر من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، بحضور محمد الفقي وكيل الوزارة رئيس قطاع التسويق بهيئة الكتاب.

وحسب بيان، اليوم، أهدت الهيئة المصرية العامة للكتاب السفير المصري ميدالية الهيئة التذكارية تقديرا للدور الكبير الذي تقوم به السفارة المصرية باندونيسيا، فيما أبدى محافظ جاكرت إعجابه بما حواه الجناح من الإصدارات المتنوعة والبرديات.

ومن جانبه أثنى السفير المصري على المجهود المبذول من وزارة الثقافة وهيئة الكتاب والحرص على الظهور في المحافل الدولية بما يليق بمكانة مصر دوليا.

ويضم الجناح المصري عدد كبير من أحدث إصدارات الهيئة وخاصة كتب التراث والأطفال والدراسات الشعبية والدينية .

جدير بالذكر أنه من المقرر استمرار المعرض حتى 8 سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمعرض هذه الدورة 14 دولة ولم يحدد ضيف شرف لهذا العام ولكن التركيز العام لهذه الدوره على الدول الآسيوية وفتحت إدارة المعرض عقد الاجتماعات لإجراء الصفقات وشراء حقوق النشر أمام الناشرين.

تأسس معرض إندونيسيا الدولي للكتاب عام 1980 تحت مسمى معرض اندونيسيا للكتاب حتى عام 2014 عندما تحول إلى معرض اندونيسيا الدولي للكتاب.

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