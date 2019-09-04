مكرم يجتمع بهيئة "الأعلى للإعلام" لمراجعة ضوابط البرامج

كتب- مصطفى علي:

عقد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، اجتماعا بهيئة مكتب المجلس؛ لمراجعة مدونة المعايير الإعلامية والأكواد، ومعايير التغطية المتخصصة وضوابط البرامج

شارك في الاجتماع عبد الفتاح الجبالي و محمد العمري وكيلا المجلس، والدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس وصالح الصالحي وجمال شوقي عضوا المجلس.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا عقب اجتماع هيئة المكتب يعقبه مؤتمر صحفي، لإعلان تطبيق تلك الضوابط.