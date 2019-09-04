شباب الكنائس المصرية بالخارج يزورون كاتدرائية ومسجد العاصمة الجديدة

كتب- مصطفى علي:

زار شباب الكنائس المصرية بالخارج وبمصر، كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتجول الوفد الشبابي داخل أروقة الكاتدرائية وأبدوا إعجابهم بمبناها وبالرؤية المستقبلية لها وكذلك فعلوا في المسجد.

وقدم الشباب آخر خدماتهم لبعض مجموعات الأطفال بالقاهرة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني اختتم أسبوع الخدمة "اخدم وافرح" الذي أقامه هؤلاء الشباب الذين أتوا من عدد من كنائس مصر بالخارج إلى جانب بعض الشباب من الكنائس داخل مصر، حيث خدموا على مدى سبعة أيام عدد من: القرى وبيوت المسنين والأيتام وكذلك خدمة أطفال الشوارع واللاجئين السودانيين. وأقاموا كرنفالات وأيام روحية للأطفال واشتركوا في اجتماع قداسة البابا يوم الأربعاء الماضي.

شارك في فاعليات "اخدم وافرح" ١٥٠ شابًا وشابة معظمهم ممن اشتركوا العام الماضي في الأسبوع العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذين أتوا من جميع أنحاء العالم.