البيئة: فحص عادم 708 مركبات والتفتيش على 127 منشأة صناعية

كتب- محمد نصار:

تمكنت وزارة البيئة من تجميع مايقرب من 1076 طنًا من قش الأرز وتحرير محضرين للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات.

​وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إنها نفذت عددًا من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص عدد 708 سيارات وتبين مطابقة 590 منها ومخالفة 118 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت الصناعية، قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على 127 منشأة صناعية تبين منها مطابقة 50 منشأة وتوقف 39 عن العمل ومخالفة 38 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما وصل عدد البلاغات التي وردت لخدمة المواطنين بالوزارة إلى 3 بلاغات تم التعامل معها وتوجيه المحاور المختصة إلى أماكن تلك البلاغات.

​واستكمالًا للدور التوعوي لوزارة البيئة، قامت الأفرع الإقليمة المعنية بمنظومة قش الأرز، أمس الثلاثاء، بتنفيذ 38 ندوة توعوية للمزراعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه وتجري عملية المتابعة من خلال غرفة العمليات بين الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.