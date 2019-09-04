برلماني يتقدم بطلب مناقشة حول سياسة الحكومة لتحصين الشباب ضد المخدرات

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس المجلس، لاستبيان سياسة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حول تحصين شباب مصر من مخاطر المخدرات.

وقال أبوطالب، إن تعاطي المخدرات ينتشر بين الشباب كانتشار النار في الهشيم: "وتفاجئنا التقارير الرسمية بارتفاع نسب المتعاطين، لذا تعد هذه المشكلة واحدة من أخطر المشكلات المجتمعية حيث تستهدف أعز ما نملك وهم شبابنا، ثورة مصر وكنزها الثمين".

وتابع عضو لجنة دفاع البرلمان: "انتشار تعاطي المخدرات في أوساط صغار السن والشباب ونسب كبيرة بين التلاميذ في المدارس وطلبة الجامعات، يحتم علينا أن نستيقظ قبل فوات الآوان، حيث أن التصدي لها فرض عين علينا جميعًا".

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الداخلية بدورها على أكمل وجه لبتر كل يد تحاول المساس بسوء بشبابنا، يتلاشى تمامًا دور وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والتعليم.

​وطالب عضو لجنة الدفاع، بضرورة إقامة دورات توعية بمراكز الشباب والأندية، وإلقاء دروس دينية في المساجد، وعقد ندوات في المدارس والجامعات، لتوعية الشباب من مخاطرها.