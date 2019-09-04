"صناعة الوفد" تناشد وزارة التجارة بعدم التوسع في الصناعات كثيفة استخدام الطاقة

كتب- محمد نصار:

ناشد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنه الصناعة بحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا بالحزب، وزير التجارة والصناعة، بعدم التوسع في الصناعات كثيفه استخدام الطاقه والصناعات الملوثة للبيئة على أن يتم الاكتفاء بإنتاج ما يعادل الاستهلاك ولا نسعى للتصدير من تلك الصناعات.

وأشار قوطه، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الأسلوب اتبعه الاتحاد الأوروبي منذ 25 عامًا على مستوي أوروبا، حيث أنتج الأوروبيون ما يعادل استهلاك أوروبا من الصناعات كثيفه استهلاك الطاقة والصناعات الملوثة للبيئة.

وقال رئيس لجنة الصناعة بالوفد، إنه بالرغم من تصدر مصر عربيًا وأفريقيًا لإنتاج الصلب العام خلال النصف الأول من العام بإنتاج 4.3 مليون طن بزيادة قدرها 13.9% عن العام الماضي إلا أن معدل التصدير انخفض بشكل ملحوظ، كما انخفض معدل تصدير الأسمنت بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات من الصلب والأسمنت انخفضت خلال النصف الأول من العام من 620 مليون دولار العام الماضي إلى 460 مليون دولار عن ذات الفتره العام الحالي وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 25% عن ذات الفتره العام الماضي، وذلك كنتيجة طبيعية لرفع دعم الطاقة عن الصناعة المصرية والذي سيؤدي إلى انخفاض التصدير بشكل ملحوظ.

​وتابع المهندس حمدي قوطه: "هذا ماحدث في صناعات مثل الحديد والأسمنت، وبناءً عليه نطالب وزير الصناعة بعدم التوسع في صناعات كثيفة استخدام الطاقة والملوثة للبيئة حفاظًا على الاقتصاد المصري".