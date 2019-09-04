وزيرة البيئة تستعرض تجربة "الدراجات وسيلة مواصلات" بالفيوم

كتب- محمد نصار:

استعرضت وزيرة البيئة، النتائج الإيجابية للمشروعات البيئية الرائدة لتشجيع استخدام وسائل النقل التقليدية وغير الآلية "المشي والدراجات"، بمحافظة الفيوم.

وتابعت الوزيرة، خطوات تفعيل مشروع استعانة شباب الجامعات بالدراجات ضمن أنشطة حياتهم اليومية كوسيلة من وسائل التنقل الأساسية بالفيوم وتطبق التجربة تحت شعار "الدراجات وسيلة مواصلات" في إطار مشروع استدامة النقل الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة البيئة، وجود اهتمام مشترك مع محافظة الفيوم لتحقيق الاستدامة المالية التي تكفُل تحقيق الاستدامة البيئية لمشروع الدراجات والتي تستلزم الإدارة السليمة والصيانة الدورية والمحافظة على الدراجات وتأمينها من خلال وضع ضوابط تكفل الحفاظ عليها وتحدد دور الجامعات والمحافظة في إدارة تلك المنظومة أو نظام المشاركة في الدراجات.

​وشددت الوزيرة، على ضرورة إزالة العقبات أمام تطبيق هذا النظام الجديد بالفيوم باعتبارها تجربة رائدة يمكن أن تنطلق تجارب أخرى بمحافظات أخرى من خلال نجاحها بالفيوم خاصة أن استخدام الدراجات يساهم في توفير استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات وتلوث الهواء والمصروفات الخاصة بالتنقل للأفراد يوميًا بالإضافة إلى تحسين الصحة العامة وتقليل حجم المرور الآلي و تقليل الازدحام وتم الاتفاق على تفعيل دور اتحاد طلاب الجامعات في تطبيق نظام المشاركة في مشروع الدراجات.