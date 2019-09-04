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    أنيسة حسونة تطالب باستراتيجية واضحة لمواجهة الإدمان

    12:15 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    أنيسة حسونة تطالب باستراتيجية واضحة لمواجهة الإدمان

    النائبة أنيسة حسونة

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    حذرت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، من انتشار أنواع جديدة من المخدرات في المجتمع المصري مؤخرا، وتسبب ذلك في زيادة نسب الإدمان في مصر.

    وطالبت النائبة، في بيان، اليوم الأربعاء، وزارتي الصحة والتضامن، بضرورة تعزيز الجهود في مواجهة انتشار الإدمان والتنسيق الفوري مع وزارة الداخلية لضبط المواد المخدرة الجديدة التي دخلت السوق.

    وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من ظاهرة الإدمان وانتشارها بين الشباب، غير كافية، مطالبة بضرورة وضع إستراتيجية حقيقة لمواجهة الإدمان في مصر.

    وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تكون ملزمة للجهات والمؤسسات سواء الصحية أو الأمنية أو التعليمية، حرصا على إزالة هذا الخطر من مستقبل الشباب.​

    أنيسة حسونة الإدمان مجلس النواب المخدرات

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