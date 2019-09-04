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    السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء

    12:14 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء

    هيئة السكة الحديد

    القاهرة- أ ش أ:

    أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأربعاء نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

    وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 30 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 30 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 30 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 25 دقيقة.

    وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.​

    هذا المحتوى من

    هيئة السكة الحديد القطارات

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