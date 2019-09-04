"أسلحة ومزرعة بانجو".. "حرس الحدود" يعلن مضبوطات شهر بسيناء

كتب- محمد عبدالناصر:

ضبطت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي (30) كيلو جرامًا لجوهر الحشيش المخدر و(309) آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر و(2) طن لنبات البانجو، وتمكنت إحدى الدوريات المكلفة على الزراعات المخدرة واكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة (14) قيراطًا و(8) كيلو جرامات لبذور البانجو المعدة للزراعة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، في بيان، عبر صفحته الرسمية، الأربعاء، إنه جرى ضبط (2) قاذف RBG و بندقية قناصة و(2) بندقية آلية و(2) رشاش متعدد و بندقية خرطوش ومسدس و( 98) ألف طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط أكثر من (100) لتر لمادة الأسيتون التى تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة وأربعة هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و(2) نظارة ميدان و(626) هاتف محمول مهرب، وضبط (19) جهازًا للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من ستة أطنان ونصف للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و(95) ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتواؤها على مواد مسرطنة وضبط ( 3400) عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية .

وأضاف الرفاعي، أن قوات حرس الحدود أحبطت محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (217) فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وجرى التحفظ على (76) عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، وضبط (58) فردًا من المهربين والخارجين عن القانون، وجرى إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.