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    انطلاق القافلة التاسعة المشتركة بين الأزهر والأوقاف لمحافظة الشرقية..الجمعة

    12:11 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    انطلاق القافلة التاسعة المشتركة بين الأزهر والأوقاف لمحافظة الشرقية..الجمعة

    الأزهر الشريف

    كتب –محمود مصطفى:

    تنطلق الجمعة المقبل، القافلة الدعوية التاسعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر مشيخة الأزهر، لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

    وحسب بيان، الأربعاء، تضم القافلة خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من الأوقاف، ليتحدثوا حول موضوع: ” من دروس الهجرة النبوية.. بناء الدولة”، ضمن المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانيةالتي دعا إليها ديننا الحنيف.

    يأتي ذلك ضمن التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهرالشريف وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف.

    الأزهر الشريف وزارة الأوقاف الهجرة النبوية أحمد الطيب القافلة الدعوية

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