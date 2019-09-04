برلماني: الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج يحتذى به إقليميا ودوليا

كتب- أحمد علي:

أشاد سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بالقضايا، التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي.

وأكد "حساسين"، في بيان اليوم، أن إشادة "كريستالينا" بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية وتأكيدها أن البرنامج المصري أصبح نموذجًا يحتذى به في هذا المجال بمثابة شهادة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وتابع أن إشادتها بتجربة مصر الملهمة مع الصندوق، شهادة على نجاح مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وأن النموذج المصري يجب أن يحتذى به فى برامج الإصلاحات الاقتصادية الإقليمية والأفريقية والدولية .