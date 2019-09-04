برئاسة الشبراوي.. إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

وجه وزير التنمية المحلية، مركز التنمية المحلية بسقارة، بإعداد دورة تدريبية متخصصة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات وذلك للارتقاء بالقدرات الإدارية والفنية لهم في مجالات الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل الأقساط.

وحسب بيان، الأربعاء، وجه الوزير، بأن تتضمن الدورات التي ينظمها مركز سقارة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى محاضرات تعريفية بصندوق التنمية المحلية ودورة في دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تسعى حاليًا لزيادة موارد الصندوق التمويلية بالتنسيق مع بعض الشركاء الدوليين لتلبية طلبات الإقراض المتزايدة من عام لأخر لتنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة التي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها.

وأضاف أن نشاط صندوق التنمية المحلية يمتد إلى جميع محافظات مصر ويصل لعملائه في القري والكفور من خلال الوحدات المحلية القروية ويختلف الصندوق في استراتيجيته وسياسته عن باقي الأجهزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض حيث تقاس نجاحاته بما تم تحقيقه من أهداف تسعى إليها برامج التنمية المحلية وبما يتحقق من آثار تنموية على محاور التنمية الأخرى كالتنمية الاجتماعية والبشرية والبيئية وليس بمقدار الربحية الناتجة عن التعاملات الائتمانية التي تقوم بها البنوك التجارية.

وأصدر الوزير، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية برئاسة اللواء محمد الشبراوي، رئيس قطاع شئون التمويل والشئون المالية والإدارية بالوزارة، وعضوية كل عدد من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وأوضح الوزير، أن المجلس الجديد يختص برسم السياسات التي تحكم عمليات الإقراض بالصندوق خصوصًا تلك التي تتعلق بمجالات ونوعيات المشروعات وشروط إقراضها والقواعد الائتمانية وضمانات الإقراض والإجراءات التنفيذية اللازمة بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأكد أن المجلس يختص أيضًا بإقرار المشروعات والموضوعات التي تم دراستها فنيًا وأوصت بقبولها لجنة القروض، ومناقشة واعتماد التقارير الدورية عن نشاط الصندوق واعتماد الموازنة التقديرية والحساب الختامي السنوي للصندوق.