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    أول إجراء حكومي بشأن تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ

    10:51 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    أول إجراء حكومي بشأن تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ

    شواطئ

    كتب- محمد نصار:

    صرح وزير التنمية المحلية، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرّر تشكيل لجنة قانونية برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء؛ وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية، وهيئة التنمية السياحية، لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، وكذا القيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها.

    وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان، الأربعاء، أنه في حالة انتهاء الدراسة إلى أحقية الدولة في الحصول على مقابل حق الانتفاع سيتم تحديد القيمة، ومن سيتحملها، وكيفية وطرق تحصيلها.

    وزارة التنمية المحلية صطفى مدبولي جلس الوزراء ق الانتفاع

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