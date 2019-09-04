حدث ليلاً| 5 قرارات مهمة لـ"التعليم".. وعقوبات أمريكية جديدة على إيران

(مصراوي):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، أبرزها اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها الخريطة الزمنية للعام الدراسي، وعقوبات جديدة للولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

ويرصد "مصراوي" الأحداث كالآتي:

الخريطة الزمنية والدراسة لـ"أولى وثانية ثانوي".. 5 قرارات مهمة لـ"التعليم"

اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الثلاثاء، برئاسة وزير التربية والتعليم؛ لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات.

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عبدالعال وحكومة "مدبولي" يشاركون في عزاء والد وزير الصناعة

شارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في عزاء المستشار عادل نصار، والد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، الثلاثاء، والذي أقيم بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

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نائب وزير التعليم عن مدرسة "الحُلي والمجوهرات": نحتاج إلى مستثمرين شجعان

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن خريج التعليم الفني إذا لم يتقن المهارات فلن يجد له وظيفة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لكسب الطلاب المهارات اللازمة وما يستلزمها من معارف وسلوكيات.

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إخصائي نفسي: مدمنو السوشيال ميديا يعانون في حياتهم لهذه الأسباب

قال محمود عصمت، إخصائي نفسي في علاج إدمان السوشيال ميديا، إن مدمني السوشيال يعانون في حياتهم؛ لأنهم لا يدركون حجم المشكلات التي يتعرضون لها، ويبررون فعلهم بانتشاره في المجتمع.

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بتخفيضات تصل إلى 50%.. محافظ دمياط تفتتح معرض "العودة للدراسة"

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، يرافقها اللواء إسماعيل حسين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإقليم، معرض "العودة للدراسة" والذي تنظمه الغرفة التجارية بشارع الصعيدي بمدينة دمياط الجديدة، ويقام خلال الفترة من ٢ إلى ٣٠ سبتمبر.

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رئيس القطاع الديني يكشف تفاصيل المؤتمر الأول لأئمة المساجد بأفريقيا

قررت وزارة الأوقاف عقد مؤتمر دولي لأئمة مساجد أفريقيا، ودورهم في حفظ السلام وتحقيق التنمية بالقارة خلال العام الجاري، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

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"تطوير العشوائيات": نسعى جاهدين لعودة القاهرة كأجمل مدن العالم -فيديو

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن عملية الإخلاء والإزالة بمنطقة سور مجرى العيون تتم بشكل جيد جدًّا.

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أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات فضائية إيرانية

فرضت الخزانة الأمريكية الثلاثاء عقوبات جديدة على كيانات إيرانية فضائية.

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أبو الغيط خلال زيارته لبغداد: العراق ركنٌ أساسي في الأمن القومي العربي

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العراق ركنٌ أساسي في الأمن القومي العربي.

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مادورو يأمر الجيش الفنزويلي بالاستنفار أمام "تهديد كولومبيا بالعدوان"

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جيش بلاده بإعلان حالة الاستنفار أمام "تهديد كولومبيا بالعدوان على فنزويلا".

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رئيس الوزراء البريطاني يقترح إجراء انتخابات عامة مبكرة

طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، في اقتراح مقدم منه بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.

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محكمة تونسية "ترفض" الإفراج عن مرشح رئاسي

قال محام لرويترز إن محكمة تونسية رفضت طلبا بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروي الذي احتجز قبل نحو أسبوعين للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي.

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بريطانيا: جلسة طارئة في مجلس العموم للحيلولة دون "بريكست" بلا اتفاق

عقد أعضاء البرلمان البريطاني، مساء الثلاثاء، جلسة نقاش طارئة حول السيطرة على جدول أعمال مجلس العموم ومحاولة منع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

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التحالف العربي يعترض طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي من محافظة عمران باتجاه المدنيين في خميس مشيط بالسعودية.

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