بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المُقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للإرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ3 أيام المُقبلة (الأربعاء- الخميس - الجمعة).

وأكدت الهيئة أن طقس الأربعاء، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما تقل الرؤية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31 - 24 درجة وعلى القاهرة 35 - 25، وعلى شمال الصعيد 36 - 26، بينما تصل على جنوب الصعيد 40 - 29 درجة.

وتصل نسب الرطوبة على السواحل الشمالية والجنوبية 90%، و85% على القاهرة، و70% على الصعيد، على أن تكون الظاهرة الأكثر تاثيرا في طقس الأربعاء الشبورة المائية ونشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء.

طقس الخميس

وأضافت الهيئة عبر الموقع الإلكتروني، أن طقس الخميس سيكون معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما تقل الرؤية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 32 - 24 درجة وعلى القاهرة 36 - 25، وعلى شمال الصعيد 38 - 29، بينما تصل على جنوب الصعيد 41 - 29 درجة.

بينما تصل نسب الرطوبة على السواحل الشمالية والجنوبية 90%، و85% على القاهرة، و50% على الصعيد، على أن تكون الظاهرة الأكثر تاثيرا في طقس الاثنين، جز غائم في ظل وجود شبورة مائية كثيفة.

طقس الجمعة

أما طقس الجمعة، سيكون معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما تقل الرؤية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشماليةن والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليك السويس.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 32- 24 درجة وعلى القاهرة 36 - 25، وعلى شمال الصعيد 39 - 29، بينما تصل على جنوب الصعيد 41 - 29 درجة.

وتصل نسب الرطوبة على السواحل الشمالية والجنوبية 90%، و85% على القاهرة، و70% على الصعيد، على أن تتواجد الشبورة الصباحية بشكل كثيف على أغلب المناطق.