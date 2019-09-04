رئيس القطاع الديني يكشف تفاصيل المؤتمر الأول لأئمة المساجد بأفريقيا

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف عقد مؤتمر دولي لأئمة مساجد أفريقيا، ودورهم في حفظ السلام وتحقيق التنمية بالقارة خلال العام الجاري، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات لمصراوي، إن المؤتمر يهدف إلى الإسهام في نشر أسس التعايش السلمي، ونبذ كل ألوان التطرّف والعنف، ودعم جهود التنمية في القارة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن المبادرة التي أطلقها وزير الأوقاف بأن ٢٠١٩ هو عام التسامح الديني في أفريقيا، تلك المبادرة التي لاقت ترحيبًا واسعًا من علماء الدين في مختلف دول القارة.

ولفت رئيس القطاع الديني، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد إقامة الموتمر وضوابط المشاركة فيه، على أن يتم عقده بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بمدينة السادس من أكتوبر.

ونوه إلى أن المؤتمر الأول لأئمة مساجد أفريقيا، يأتي ضمن اهتمام مصر ووزارة الأوقاف بالقارة السمراء، وتعزيزا لتولي جمهورية مصر العربية، رئاسة الاتحاد الأفريقي.