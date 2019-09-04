"مصر للطيران" تختتم رحلات عودة الحجاج.. اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

تختتم شركة مصر للطيران، موسم الحج لعام 2019 اليوم الأربعاء، رسميًا بوصول آخر رحلاتها من مطار المدينة المنورة.

بذلك تنتهي رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة والذي بدأ 18 أغسطس الماضي.

وتسير الشركة، اليوم، 5 رحلات من مطاري جدة والمدينة المنورة لنقل 800 حاج، منها رحلة واحدة من مطار جدة، هي آخر رحلات عودة الحجاج من جدة و4 رحلات من المدينة المنورة.

ونقلت الشركة خلال موسم الحج الحالي حوالي 75 ألف حاج بالإضافة إلى حجاج من فلسطين ومالي وحجاج الترانزيت على متن 424 رحلة من مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر وأسوان.