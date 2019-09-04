تعيين مايسة لطفي مديرًا لمعمل الزراعة العضوية

كتب-أحمد مسعد:

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف الدكتورة مايسة لطفي عبدالمنعم، وكيل المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية للعمل مديرا لذات المعمل.

يأتي ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 936 لسنة 2019.

ويعتبر المعمل المركزي للزراعة العضوية ضمن هيكل مركز البحوث الزراعية ليصبح الجهة الحكومية الوحيدة المختصة بنشر مفاهيم الزراعة العضوية والإشراف العلمي والفني وإجراء البحوث لحل مشاكل الإنتاج التي تواجه المزارع العضوية، بما يتوافق مع قانون الزراعة العضوية كما يقوم بتدريب كوادر محلية في المحافظات المختلفة على الأسلوب التكنولوجي للزراعة العضوية وإعداد قانون زراعة عضوية خاص بمصر.

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