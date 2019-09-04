رئيس جامعة الأزهر يزور طالبة صدمها ميكروباص.. ويطالب بتقديم الجناة للمحاكمة

كتب - محمود مصطفى:

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب الوجه البحري، الطالبة أماني مصطفى، بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والتي أصيبت في حادث سيارة، الخميس الماضي، وتم نقلها لمستشفى دار الشفاء بالعباسية؛ للوقوف على تطور حالتها الصحية.

وأكد "المحرصاوي" في بيان اليوم، أن الجامعة أمينة على كل الطالبات فهم أبناء له وواجب متابعتهم والاطمئنان عليهم، مطالبا الجهات المعنية بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للمحاكمة.

وأكد رئيس الجامعة أن مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تفخر بأبنائها وبناتها وجميع منتسبيها، وترعى جميع أبنائها وبناتها، وتهتم بهم، وتسعى لتحقيق مصلحتهم، ولا تتأخر عنهم في أي أمر، وذلك في إطار رسالتها السامية، تعليميا وأكاديميا ومجتمعيا، المستمدة من رسالة ديننا الحنيف.

من جانبها، أعربت الطالبة وأسرتها عن بالغ شكرها وامتنانها للإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس الجامعة على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، من الزيارة والاهتمام والعناية، والحرص على متابعة حالتها، وتقديم كل سبل الدعم.

جدير بالذكر أن سيارة ميكروباص مسرعة كانت تسير عكس الاتجاه تسببت في إصابة الطالبة، وعلى إثر الحادث تم نقلها لمستشفى دار الشفاء بالعباسية لقربها من مكان الحادث.