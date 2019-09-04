​"الزراعة" تحتفل بتدريب مبعوثين أفارقة على البحث العلمي والإرشاد في الأرز

القاهرة - أ ش أ:

شاركت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في احتفال المركز المصري الدولي للزراعة بختام الدورة التدريبية المتقدمة في مجال "البحث العلمى والإرشاد في الأرز" وتسليم الشهادات للمتدربين.

وتأتي هذه الدورة في إطار اهتمام القيادة السياسية في دعم أواصر التعاون بين مصر والدول الأفريقية.

وبالتعاون المشترك مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) والوكاله المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، خلال الفترة من السادس من شهر أغسطس إلى الثانى من شهر سبتمبر عام 2019، وذلك بحضور ثمانى مبعوثين من ستة دول من قارة أفريقية وهي "تشاد وتنزانيا وغينيا كوناكرى زامبيا ومالاوى ومدغشقر".

البرنامج تضمن محاضرات نظرية وعملية ألقاها محاضرون متخصصون في المجالات المهمة والرئيسية والمكملة لصناعة زراعة الأرز أتاحت فرصة التعرف على ما حققته الخبرة المصرية من نجاحات في مجال زراعة الأرز، وجلسات نقاشية حوارية مؤداها تبادل الخبرات بين الضيوف والمحاضرين، وورش عمل تم من خلالها تحقيق الاستفادة من المشكلات المطروحة للنقاش ووضع تصور لبرامج التعامل مع هده المشكلات.

وكذلك تنمية مهارات العمل الجماعى لدى المتدربين، ولقاءات لاستعراض تقارير عن أنشطة مجالات البرنامج في بلادهم وما يواجهونه من عراقيل تعترض خطط التنمية في تلك الأنشطة وما يقترحه الخبراء من حلول لها.

واشتمل البرنامج التدريبى أيضا على زيارات ميدانية لحقول مزارعى الأرز ومركز بحوث الأرز بمحافظة كفر الشيخ، وهنا يبرز دور الإرشاد الزراعى في توجيه المزارع إلى أنسب مواعيد الزراعة وأفضل الأصناف المقاومة للآفات والأمراض، واتباع أجندة حقلية تقوده إلى تحقيق أعلى إنتاجية ودخل يكفل له العيش الكريم في ظل أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وتطرق البرنامج التدريبى للزراعة العضوية للأرز مسايرة للتوجه العالمى نحو زراعة نظيفة صديقة للبيئة تهدف لإنتاج محصول عالي القيمة (يخلو تماما من المبيدات والكيماويات) والاستفادة من مخلفات زراعة الأرز (قش الأرز) في صناعة الكمبوست، وعدم تلوث البيئة من حرق قش الأرز لتلبية احتياجات السوق المحلية، وللإسهام في مواجهة ازدياد الطلب العالمى على هذه المنتجات.

هذا وقد حضر حفل ختام البرامج د سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية وكبار العاملين بالقطاع الزراعي.

كما مثل وزارة الخارجية السادة السفراء وأعضاء السلك السياسي والدبلوماسي للدول المختلفة المشاركة في البرنامج، وأيضا مثل الوكالة اليابانية "Mr. Iwasaki وMs. Tsuda kanako" بالإضافة إلى أعضاء المركز المصري الدولي للزراعة برئاسة المهندس عادل صلاح مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة.

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