ننشر التشكيل الجديد لائتلاف "دعم مصر" استعدادا لدور الانعقاد الخامس

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن ائتلاف دعم مصر برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، تجديد الثقة في المهندس أحمد السجينى أمينا عاما للائتلاف للعام الثاني، ليستمر أمينا عاما للأغلبية البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس، وذلك خلال الجمعية العمومية للائتلاف مساء اليوم الاثنين.

كما أعلن الائتلاف استمرار تشكيل المكتب السياسي للائتلاف كما هو، باستثناء استبدال النائب سيد الخشن محل شقيقه المتوفي النائب محمود الخشن، كما أعلن رئيس الائتلاف استمرار كافة تشكيلات الائتلاف كما هي.

وجاء تشكيل المكتب السياسي للائتلاف كالتالي:

ابتسام ابراهيم أبو رحاب محمد

أحمد أحمد اسماعيل أبو كريشة

أحمد فؤاد أباظة

أحمد عبد الواحد رسلان فرحات

أحمد محمد بدران بشارة

أحمد أحمد شكر أبو عليم

إيهاب أحمد سيد بدوى

أشرف رشاد عبد الحميد أحمد

أمل زكريا قطب عبد الوهاب

ألفت على كامل عبد الفتاح

جازى سعد عايد سعد

جمال محمد آدم فرج

حسام محمد محمود أحمد العمدة

حسين فايز أبو الوفا محمد

خالد عبد الرحمن عبد الله أحمد مشهور

خالد عبد العظيم أحمد عبد المولى

داليا فؤاد محمود يوسف

رزق راغب ضيف الله حسن

رشا عبد الفتاح السيد رمضان

سامح عبد المنعم خليل إبراهيم

سامر محمد أحمد التلاوى

سولاف حسين مصطفى درويش

سيد أحمد عيسى عبد العال

شادية خضير مليجى الجمل

شرعى محمد صالح عبد الله

شريف محمد فخرى يونس

فخرى عبد اللع عبد الفتاح الطايل

طارق محمد فؤاد الخولى

عاطف عبد الحميد عواد ناصر

عبد الله أحمد جمال الدين ابراهيم لاشين

عبلة محمد عمر الهوارى

عطية موسى جبلى صبيح

علاء الدين محمد عبد الحميد والى

علاء عادل على محمود السبيعى

على الدمرداش سعد القاضى

على محمد على عز

عماد سعد أحمد سيد حمودة

مارجريت عاذر عبد الملك ابراهيم

مايسة أحمد عطوة عبد الحميد

محمد أبو المجد المصرى أحمد

محمد أحمد أحمد زايد

محمد الحمادى محمد الحصى

محمد خليل أبو المجد أحمد العمارى

محمد عبد الرحيم سيد أحمد المرشدى

محمد عبد الله زين الدين

محمد ماهر حامد محمد خليل

محمد محمد عبد المقصود محمد

محمود السيد محمد سعد

محمود عبده أحمد حسين

سيد محمد محمد الخشن

ممدوح السيد عبد الرحمن مقلد

منى منير رزق فتيان

مهجة غالب عبد الرحمن هاشم

نضال محمد السعيد السيد

نوسيلة إسماعيل أحمد بيومى

وائل ابراهيم غريب على

هانم حسن أبو الوفا ابراهيم

هشام محمد محمود محمد الشطورى

يحي عيساوى عبد الفضيل

يوسف أحمد على الصاوى

جدير بالذكر أن النائب المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر فى دور الانعقاد الخامس، هو عضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأوكرانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال أربعة أعوام متتالية من 2016 حتى تاريخه، وتولي أمين عام ائتلاف دعم مصر – ائتالف الأغلبية النيابية بمجلس النواب المصرى في دور الانعقاد الرابع.

وانعقدت الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر مساء اليوم الاثنين، وأعلنت اختيار الدكتور عبد الهادى القصبي رئيسا للائتلاف بالتزكية للعام الثاني.