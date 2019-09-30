​​اتحاد الغرف السياحية: نجري مشاورات لفض اشتباك تراخيص الفنادق العائمة والمطاعم النيلية

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، إجراء مشاورات حالية مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لفض الاشتباك الدائر مع السياحة فيما يخص تصاريح الفنادق العائمة والمطاعم النيلية.

جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، للتباحث حول المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على القطاع السياحي.

وقال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، تعمل على تسهيل إصدار التصاريح والتراخيص مع الوزرات المختلفة بخصوص هذه الفنادق والمطاعم النيلية.

ونوه "الوصيف"، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن الاتحاد يسعى أيضا بالتعاون مع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى سرعة إصدار قانون للتراخيص السياحية، على غرار قانون التراخيص الصناعية، وذلك بهدف دفع الاستثمارات السياحية للأمام والتسهيل على المستثمرين.

وأوضح أن تعدد الجهات للحصول على موافقتها لإصدار التراخيص يهدر الوقت ويعطل عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك 27 جهة مختلفة متداخلة مع السياحة.

وحول المكاتب الخارجية لهيئة تنشيط السياحة، أكد الوصيف، وجود خطة لإعادة افتتاحها، مشيرًا إلى عمل اختبارات للمرشحين لتولي المكاتب الخارجية والبعض الآخر يحضر دورات تدريبية مطلوبة قبل تمثيل مصر بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.