​شيخ الأزهر يلتقي وفد منتدى ريميني للصداقة بين الشعوب في إيطاليا

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الإثنين، وفدًا من منتدى ريميني للصداقة بين الشعوب في إيطاليا، برئاسة إيمليا غوارنيري، مديرة المنتدى.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للدور الذي يقوم به المنتدى في التقريب بين الثقافات، وترسيخ ثقافة الحوار والنقاش، من خلال الاستماع إلى الرؤى والأفكار المختلفة من مناطق شتى حول العالم، مضيفًا أن الأزهر الشريف يدعم كل جهود الحوار الصادقة لإيمانه العميق بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

وأوضح أن الأزهر بذل جهودًا كبيرة لنشر السلام ومد جسور التواصل مع قادة الأديان، وفي مقدمتها الفاتيكان، مبينًا أن هذه الجهود المتواصلة أثمرت عن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي أصبحت محل إشادة عالمية، وهو ما اتضح في الخطاب الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أمام قادة العالم في الجمعية العمومية السابعة والأربعين التي انعقدت في نيويورك.

من جانبها أبدت مديرة منتدى ريميني انبهارها الشديد بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وضعت الأساس للحوار والتعارف بين شعوب وثقافات العالم، مضيفة أن اللقاء بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان أصبح صورة حية لتعانق الأديان والسلام في العالم.