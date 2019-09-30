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    "التموين": توفير السلع الغذائية لفروع "جمعيتي" بأسعار المجمعات الاستهلاكية

    10:06 ص الإثنين 30 سبتمبر 2019
    "التموين": توفير السلع الغذائية لفروع "جمعيتي" بأسعار المجمعات الاستهلاكية

    وزارة التموين

    كتب- محمد سامي:

    أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم توفير السلع الغذائية لفروع مشروع "جمعيتي" الخاصة بشباب الخريجين بالمحافظات المختلفة لطرحها للمواطنين، بأسعار المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة.

    وقالت الوزارة، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، إنها تعمل حاليًا على الاستمرار في تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتي، حيث تستكمل الشركات الإجراءات مع المقبولين وإجراءات التشطيبات اللازمة، وتم عمل المعاينات النهائية على أن تدخل هذه المنافذ الخدمة، وفقًا لاحتياجات كل منطقة، بعد الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى.

    وقررت وزارة التموين تشكيل لجنة مشكلة من الشركات المعنية ومديريات التموين، لمعاينة منافذ المشروع والـتأكد أن مساحة المنفذ لا تقل عن 30 مترًا وتبعد بمسافة لا تقل عن 500 متر، عن أقرب منفذ لطرح السلع التموينية، حيث يتم إعداد تقارير وإرسالها إلى الوزارة لأخذ الموافقات النهائية. ​

    وزارة التموين أسعار المجمعات الاستهلاكية السلع الغذائية مشروع جمعيتي

    الخبر التالى:

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