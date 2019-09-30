غدًا.. انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

القاهرة- (مصراوي):

يبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، غدًا الثلاثاء، أعمال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول بجلسة افتتاحية يتلو في بدايتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2019 بدعوة المجلس للانعقاد في الأول من أكتوبر.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية لبدء دور الانعقاد الخامس، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول.

ويواصل مجلس النواب جلساته الأربعاء المقبل بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، ومواصلة أعمال الجلسة.​