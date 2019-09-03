​30 صورة من عزاء والد وزير الصناعة بحضور وزراء وشخصيات عامة

الكشف على ألف عامل بمبادرة "عينك في عنينا" بالعلمين الجديدة

القاهرة - مصراوي:

أقيم مساء الثلاثاء، عزاء المستشار عادل نصار والد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

توافد على العزاء كبار رجال الدولة والمسئولين وعلى رأسهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

شارك في العزاء السيد كريم الديواني أمين رئاسة الجمهورية مندوبًا عن رئاسة الجمهورية، واللواء مصطفى شريف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وكبير ياوران رئاسة الجمهورية.

حضر العزاء وزراء: الخارجية والداخلية والتعليم والإنتاج الحربي والعدل والتموين والتجارة الداخلية والبترول وقطاع الأعمال والنقل والإسكان والمالية والتعليم العالي والطيران المدني وشئون مجلس النواب والتنمية المحلية والتخطيط والاستثمار والقوى العاملة والبيئة والهجرة.

كما شارك في العزاء السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وعدد من المحافظين منهم محافظ القاهرة، والدقهلية وجنوب سيناء، وأمين عام مجلس الوزراء.

كما حرص على الحضور عدد من الوزراء السابقين ومنهم المهندس طارق قابيل وزير الصناعة السابق، والدكتور سمير الصياد وزير الصناعة الأسبق، ووزراء النقل والاستثمار والشباب والرياضة والاتصالات السابقين، فضلًا عن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والنائب مصطفى بكري، بجانب عدد من رجال الأعمال ورؤساء منظمات الأعمال ومنهم المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.