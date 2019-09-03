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    عبدالعال وحكومة "مدبولي" يشاركون في عزاء والد وزير الصناعة

    10:23 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
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    القاهرة - مصراوي:

    شارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في عزاء المستشار عادل نصار، والد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، والذي أقيم بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

    وتوافد على العزاء كبار رجال الدولة ومنهم: اللواء مصطفى شريف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء: الخارجية والتعليم والعدل والتموين والتجارة الداخلية والبترول وقطاع الأعمال.

    كما حضر العزاء وزراء: النقل والإسكان والمالية والتعليم العالي والطيران المدني وشئون مجلس النواب والتنمية المحلية والتخطيط والاستثمار والقوى العاملة والبيئة والهجرة.

    وتوفي المستشار عادل بيومي علي نصار، الجمعة الماضية.

    علي عبدالعال وزارة الصناعة مصطفى مدبولي الحكومة عادل نصار عمرو نصار

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    ​30 صورة من عزاء والد وزير الصناعة بحضور وزراء وشخصيات عامة
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