  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    الزراعة تنظم ندوة عن دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة

    09:52 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة

    كتب-أحمد مسعد:

    ينظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي غدًا الأربعاء، ندوة حول «دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة».

    وقال الدكتور علي عبدالمحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي وأمين عام الندوة، إنها تأتي في إطار فعاليات المؤتمر الدولي 44 للإحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاته للجمعية الإحصائية المصرية، وتناقش محاور كثيرة ومهمة منها دور التكنولوجيا في ترشيد المياه للزراعة والدراسة الاقتصادية لأثر الصوب الزراعية على كفاءة استخدام بعض الموارد الزراعية في مصر.

    معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التكنولوجيا التنمية المستدامة الجمعية الإحصائية المصرية

    الخبر التالى:

    عبدالعال وحكومة "مدبولي" يشاركون في عزاء والد وزير الصناعة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان