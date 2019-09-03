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    واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

    08:40 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

    إيران

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على إيران، استهدفت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز الأبحاث الفضائية ومعهد أبحاث الفضاء في البلاد، وذلك بحسب ما ذكره موقع وزارة الخزانة الأمريكي.

    وفي الآونة الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عدة على شخصيات ومؤسسات إيرانية، فضلًا عن تصنيف الحرس الثوري بأنه تنظيم إرهابي.

    وتتهم واشنطن، السلطات الإيرانية بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق ولبنان واليمن، ما جعلها توقع عليها العديد من العقوبات.

    في المقابل، تشترط طهران رفع جميع العقوبات الموقعة عليها من قبل الولايات المتحدة حال أرادت الأخيرة التفاوض، والجلوس على طاولة النقاش.

    إيران الولايات المتحدة الأمريكية وكالة الفضاء الإيرانية معهد أبحاث الفضاء وزارة الخزانة الأمريكي

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