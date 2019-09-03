​مصر وغينيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال البيئة

كتب - محمد نصار:

وقعت مصر وجمهورية غينيا، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال البيئة، والتي تأتي نتيجة للجولة التي قام بها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي في غرب إفريقيا لتوطيد العلاقات مع دول القارة السمراء في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وذكر بيان لوزارة البيئة أن وزيرة البيئة قامت بالتوقيع عن الجانب المصري فيما قام وزير الخارجية الغيني ممادي تورية بالتوقيع عن جمهورية غينيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية وبحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور خالد العناني وزير الأثار ووزير الخارجية الغيني وعدد من القيادات التنفيذية والوفود الرسمية من البلدين.

وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم بين البلدين تشمل التعاون في مجالات ترشيد استخدام المياه والتكيف مع التغيرات المناخية وإدارة المخلفات الصلبة، فضلا عن التعاون في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تبادل الخبرات في المجالات البيئية المختلفة.