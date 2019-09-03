  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    ​مصر وغينيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال البيئة

    08:20 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    ​مصر وغينيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال البيئة

    وزارة البيئة

    كتب - محمد نصار:

    وقعت مصر وجمهورية غينيا، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال البيئة، والتي تأتي نتيجة للجولة التي قام بها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي في غرب إفريقيا لتوطيد العلاقات مع دول القارة السمراء في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

    وذكر بيان لوزارة البيئة أن وزيرة البيئة قامت بالتوقيع عن الجانب المصري فيما قام وزير الخارجية الغيني ممادي تورية بالتوقيع عن جمهورية غينيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية وبحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور خالد العناني وزير الأثار ووزير الخارجية الغيني وعدد من القيادات التنفيذية والوفود الرسمية من البلدين.

    وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم بين البلدين تشمل التعاون في مجالات ترشيد استخدام المياه والتكيف مع التغيرات المناخية وإدارة المخلفات الصلبة، فضلا عن التعاون في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تبادل الخبرات في المجالات البيئية المختلفة.

    وزارة البيئة غينيا مذكرة تفاهم السيسي وزارة الخارجية

    الخبر التالى:

    مفتي الجمهورية يدين هجوم كابول الإرهابي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان