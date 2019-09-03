حدث في 8 ساعات| إشادة دولية بالإصلاح الاقتصادي.. وضربات جديدة للرقابة الإدارية
كتب – أسامة عبدالكريم:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، وإعلان الرقابة الإدارية أبرز ضرباتها الجديدة، ومتابعة وزارة الهجرة تطورات النصب على الطلاب المصريين بأوكرانيا.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية، كالآتي:
الخبر التالى:مصر وغينيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال البيئة
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