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    الاتحاد الأوروبي يشيد بدور الأزهر في مواجهة التطرف

    06:05 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    الاتحاد الأوروبي يشيد بدور الأزهر في مواجهة التطرف

    مشيخة الأزهر الشريف

    كتب - محمود مصطفى:

    أشاد الاتحاد الأوروبي بدور مرصد الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف وأهمية رسالته في كشف زيف الجماعات المتطرفة الإرهابية.

    وأكد منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرهوف - خلال زيارته مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اليوم الثلاثاء- أهمية تعاون المرصد مع الجهات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب في أوروبا وتوحيد الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.

    من جانبه، استعرض الدكتور طارق شعبان المنسق العام لمرصد الأزهر، جهود المرصد وآليات العمل التي تقوم بها وحداته المختلفة، مشيرًا إلى أن آلية عمل المرصد تقوم على 3 خطوات هي "الرصد والمتابعة والرد"، عن طريق ترجمة وتحليل الأخبار والتقارير التي تصدر عن الجماعات الإرهابية باللغات الأجنبية، إلى جانب متابعة ما يصدر عن مراكز الأبحاث المعنية بدراسة التطرف، والرد عليها، بواسطة لجنة من أساتذة الأزهر.

    الأزهر الشريف الاتحاد الأوروبي الإرهاب الجماعات المتطرفة جيل دي كيرهوف

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