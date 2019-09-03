وزير التعليم يكلف سيد عبد القادر بتسيير أعمال جامعة بني سويف التكنولوجية

بني سويف- أ ش أ:

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار اليوم الثلاثاء، قرارا بتكليف الدكتور سيد عبد القادر بتسيير أعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية.

وذكرت الجامعة - في بيان - أن الدكتور سيد عبد القادر أحمد عميد كلية علوم الأرض حصل على بكالوريوس العلوم عام 1992 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف والماجستير في الكيمياء العضوية عام 1997 والدكتوراة في الكيمياء العضوية عام 2002 وتدرج في المناصب حيث شغل مدير وحدة الاستشارات وربط البحوث بالصناعة ورئيس قسم العلوم البيئية والتنمية الصناعية بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ورئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم ووكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب وعميدا لكلية الهندسة، فضلا عن الإشراف على إنشاء كلية الدراسات البيئية والسلامة المهنية.

وعمل عبد القادر عضوا بمجلس تنفيذي محافظة بني سويف واستشاري بيئي معتمد بجهاز شئون البيئة، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية ونشر العديد من الرسائل الدولية واشترك في المشروعات الدولية مع الاتحاد الأوروبي.

بدوره، تقدم رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن بخالص التهاني للدكتور سيد عبد القادر لتوليه منصبه الجديد.​